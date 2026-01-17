Ferie na Dolnym \u015al\u0105sku to nie tylko narty, ale r\u00f3wnie\u017c szansa na odkrycie fascynuj\u0105cego \u015bwiata modelarstwa. Katarzyna Skibi\u0144ska-Zaj\u0105c z Kolejkowej Modelarni w Jeleniej G\u00f3rze zaprasza na wyj\u0105tkowe warsztaty, podczas kt\u00f3rych dzieci i doro\u015bli mog\u0105 pozna\u0107 kulisy powstawania najwi\u0119kszych makiet kolejowych w Polsce. To idealny czas, by spr\u00f3bowa\u0107 swoich si\u0142 w precyzyjnym malowaniu figurek i poczu\u0107 si\u0119 jak prawdziwy modelarz w samym sercu Karkonoszy.