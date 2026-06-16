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Czy nagrody za oceny naprawdę działają? Ekspertka nie ma wątpliwości

Paulina Gerasik
 16.06.2026, 16:46
Katarzyna Dowbor uśmiecha się do obiektywu podczas plenerowego nagrania. Dziennikarka ma charakterystyczne rude włosy upięte częściowo w kok i ubrana jest w brązową koszulę. W tle widoczne są zielone rośliny oraz jasna kolumnada budynku.
Nagroda za dobre świadectwo może być dla dziecka zachętą, ale według psycholożki ważniejsze jest rozwijanie motywacji wewnętrznej. Fot. Krzysztof Kuczyk/ Agencja Forum

Czy dzieci powinny dostawać pieniądze lub inne nagrody za osiągnięcia w nauce? W „Pytaniu na śniadanie” zastanawiano się, gdzie kończy się docenianie wysiłku, a zaczyna przenoszenie uwagi wyłącznie na efekt. Psycholożka Agata Maćkowiak podkreślała, że stopnie na świadectwie nie zawsze oddają czas, trud i możliwości ucznia. Podczas rozmowy Katarzyna Dowbor podzieliła się też anegdotą, wspominając, że za poprawę ocen z matematyki rodzice obiecali jej… składaka. Czy go dostała? O tym więcej w poniższym materiale wideo!