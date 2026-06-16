Czy dzieci powinny dostawać pieniądze lub inne nagrody za osiągnięcia w nauce? W „Pytaniu na śniadanie” zastanawiano się, gdzie kończy się docenianie wysiłku, a zaczyna przenoszenie uwagi wyłącznie na efekt. Psycholożka Agata Maćkowiak podkreślała, że stopnie na świadectwie nie zawsze oddają czas, trud i możliwości ucznia. Podczas rozmowy Katarzyna Dowbor podzieliła się też anegdotą, wspominając, że za poprawę ocen z matematyki rodzice obiecali jej… składaka. Czy go dostała? O tym więcej w poniższym materiale wideo!