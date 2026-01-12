Miko\u0142aj \u201eMiko\u201d Marczyk to utytu\u0142owany polski kierowca rajdowy \u2013 rajdowy mistrz Europy 2025, dwukrotny II wicemistrz Europy oraz mistrz Europy Junior\u00f3w w kategorii Michelin Talent Factory. Jest tak\u017ce dwukrotnym, najm\u0142odszym w historii rajdowym mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej oraz rajdowym mistrzem Polski w klasie OPEN N w debiutanckim sezonie. W programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d m\u00f3wi\u0142 o emocjach zwi\u0105zanych z nominacj\u0105 do grona najlepszych sportowc\u00f3w roku oraz o tym, jak wiele do\u015bwiadczenia i umiej\u0119tno\u015bci wymaga rywalizacja w rajdach, zwracaj\u0105c uwag\u0119 na znaczenie przygotowania, konsekwencji i czynnik\u00f3w niezale\u017cnych od zawodnika.