Pocz\u0105tek ka\u017cdej romantycznej relacji przypomina bajk\u0119. Randki, romantyczne kolacje, \u015bwiece, kwiaty i motylki w brzuchu. Z czasem jednak coraz cz\u0119\u015bciej do g\u0142osu dochodzi codzienno\u015b\u0107. Poznajemy si\u0119 lepiej, zaczynamy dostrzega\u0107 nie tylko zalety, ale r\u00f3wnie\u017c wady partnera. Pojawiaj\u0105 si\u0119 trudne emocje, nieporozumienia i pytania: jak o nich rozmawia\u0107? Maja Hy\u017cy i pozostali go\u015bcie w studiu zastanawiali si\u0119, co mo\u017ce pom\u00f3c w komunikacji.