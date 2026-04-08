<p>Dwie siostry, jeden cel: ratowa\u0107 \u017cycie jeszcze przed narodzinami. Magdalena i Ewelina Litwi\u0144skie to lekarki, kt\u00f3re operuj\u0105 p\u0142ody w \u0142onie matki, wykonuj\u0105c jedne z najbardziej precyzyjnych i wymagaj\u0105cych zabieg\u00f3w we wsp\u00f3\u0142czesnej medycynie. Ich historia to opowie\u015b\u0107 o determinacji, siostrzanej wi\u0119zi i prze\u0142amywaniu barier \u2013 tak\u017ce tych, kt\u00f3re d\u0142ugo nie dopuszcza\u0142y kobiet do chirurgii. Zobacz wideo, w kt\u00f3rym chirur\u017cki opowiadaj\u0105 o swojej wielkiej pasji, jak\u0105 jest ratowanie zdrowia i \u017cycia dzieci.<\/p>