Zwiedzaj\u0105c urokliwy Dolny \u015al\u0105sk, warto pami\u0119ta\u0107 tak\u017ce o regionalnych przysmakach i potrawach. Joanna Jas\u0142owska ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy zach\u0119ca, by podczas wypoczynku si\u0119ga\u0107 po lokalne produkty. Jednym z nich s\u0105 kiszonki, nazywane w powiecie trzebnickim \u201ez\u0142otem zamkni\u0119tym w s\u0142oiku\u201d. Produkty kiszone wspieraj\u0105 odporno\u015b\u0107 oraz korzystnie wp\u0142ywaj\u0105 na uk\u0142ad trawienny. Podczas ferii warto zadba\u0107 o siebie i odwiedzi\u0107 powiat trzebnicki.