W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d Katarzyna Wietecha pokaza\u0142a, jak w prosty spos\u00f3b stworzy\u0107 efektown\u0105 dekoracj\u0119 ogrodow\u0105. Ekspertka zaprezentowa\u0142a wykonanie kwietnika DIY z dw\u00f3ch donic. W trakcie prezentacji zdradzi\u0142a r\u00f3wnie\u017c praktyczne wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce sadzenia ro\u015blin i zastosowania keramzytu jako warstwy drena\u017cowej. Dzi\u0119ki temu rozwi\u0105zaniu mo\u017cna \u0142atwo uporz\u0105dkowa\u0107 ogr\u00f3d i nada\u0107 mu sp\u00f3jny wygl\u0105d. Drugi sezon programu \u201eDomowe patenty\u201d wystartuje 20 kwietnia o godz. 19:55 na antenie TVP2.