Mrozy wci\u0105\u017c trzymaj\u0105, a na wyra\u017ane ocieplenie trzeba b\u0119dzie jeszcze troch\u0119 poczeka\u0107. W zwi\u0105zku z zimow\u0105 aur\u0105 Agnieszka Dziekan odwiedzi\u0142a Termy Gor\u0105cy Potok w Szaflarach, gdzie postawi\u0142a na rozgrzewaj\u0105cy relaks dla zdrowia i przyjemno\u015bci. Woda geotermalna, w kt\u00f3rej mo\u017cna za\u017cywa\u0107 k\u0105pieli, pochodzi z g\u0142\u0119bi ziemi i przez tysi\u0105ce lat by\u0142a nasycana minera\u0142ami, takimi jak siarka, s\u00f3d czy potas. Ich w\u0142a\u015bciwo\u015bci s\u0105 wykorzystywane m.in. w rekonwalescencji oraz przy problemach sk\u00f3rnych. K\u0105piele termalne polecane s\u0105 niemal ka\u017cdemu, kto szuka naturalnego sposobu na regeneracj\u0119 organizmu.