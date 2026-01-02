Zimowe wyj\u015bcia w g\u00f3ry wymagaj\u0105 rozwagi i dobrego przygotowania, poniewa\u017c warunki na szlakach potrafi\u0105 zmienia\u0107 si\u0119 bardzo szybko. Niska temperatura, silny wiatr czy opady \u015bniegu maj\u0105 bezpo\u015bredni wp\u0142yw na bezpiecze\u0144stwo, dlatego przed rozpocz\u0119ciem w\u0119dr\u00f3wki istotne jest nie tylko przemy\u015blane zaplanowanie trasy, ale tak\u017ce regularne sprawdzanie prognoz i komunikat\u00f3w. Na co w takich sytuacjach zwracaj\u0105 uwag\u0119 osoby maj\u0105ce do\u015bwiadczenie w g\u00f3rskich wyprawach zim\u0105?