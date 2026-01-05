Mr\u00f3z i \u015bnieg, kt\u00f3re dla ludzi s\u0105 jedynie zimow\u0105 niedogodno\u015bci\u0105, dla dzikich zwierz\u0105t cz\u0119sto oznaczaj\u0105 walk\u0119 o przetrwanie. G\u0142\u00f3d, wych\u0142odzenie i urazy sprawiaj\u0105, \u017ce wiele z nich potrzebuje pomocy. O tym, jak wygl\u0105da ich zimowa codzienno\u015b\u0107 i kt\u00f3re zwierz\u0119ta najcz\u0119\u015bciej trafiaj\u0105 do le\u015bnych o\u015brodk\u00f3w rehabilitacji, opowiadaj\u0105 Pawe\u0142 Kowalski i Alina Sobczyk z o\u015brodka w Kole.