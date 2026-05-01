Jak wybierać zdrowe produkty regionalne? Orson Hejnowicz z „Górnej półki smaku” wyjaśnia

Magdalena Brut
 01.05.2026, 13:07
Orson Hejnowicz w białej koszulce siedzi na kanapie w studiu i ma widoczny mikrofon przy twarzy. W kadrze widać jasne poduszki oraz drewniane elementy scenografii.
Orson Hejnowicz z „Górnej półki smaku” radzi, na co uważać podczas zakupów żywności. Fot. TVP

Dolnośląska kuchnia to nie tylko bogactwo smaków, ale przede wszystkim najwyższa jakość lokalnych produktów. W programie „Pytanie na śniadanie” pojawili się wyjątkowi goście: Orson Hejnowicz, prowadzący i szef kuchni w programie „Górna pólka smaku”, jego partnerka Paulina Orzeszyna oraz Katarzyna Starzonek, koordynator ds. dziedzictwa kulinarnego i produktów regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Nasi rozmówcy wyjaśnili, jak świadomie wybierać wartościowe składniki spożywcze i na co zwracać uwagę podczas zakupów. Orson zdradził również, co wyróżnia nowy sezon jego programu. Zobacz wideo poniżej.