Gala Mistrz\u00f3w Sportu 2026 ponownie sta\u0142a si\u0119 miejscem spotkania najwi\u0119kszych nazwisk polskiego sportu i podsumowaniem roku pe\u0142nego rywalizacji, sukces\u00f3w oraz wielkich emocji. W\u015br\u00f3d go\u015bci znale\u017ali si\u0119 Anna Lewandowska, Robert Korzeniowski, Bartosz Zmarzlik i Klaudia Zwoli\u0144ska \u2014 postacie, kt\u00f3rych obecno\u015b\u0107 najlepiej pokazuje rang\u0119 tego wydarzenia. To w\u0142a\u015bnie tu, w jednym miejscu i czasie, skupi\u0142a si\u0119 uwaga ca\u0142ej sportowej Polski. Zobacz nasz\u0105 relacj\u0119 z Gali Mistrz\u00f3w Sportu 2026.