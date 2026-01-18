Gdzie najlepiej robi\u0107 zdj\u0119cia na Dolnym \u015al\u0105sku? G\u00f3ry Izerskie, Karkonosze i Rudawy Janowieckie \u2013 wed\u0142ug fotografa Rafa\u0142a Kotylaka s\u0105 to jedne z najpi\u0119kniejszych miejsc w regionie. Artysta przyznaje, \u017ce to tereny \u0142atwo dost\u0119pne i niezbyt wymagaj\u0105ce, idealne dla ka\u017cdego turysty. Malownicze \u015bcie\u017cki, trasy do narciarstwa biegowego oraz krajobrazy zachwyc\u0105 wszystkich mi\u0142o\u015bnik\u00f3w g\u00f3r. To w\u0142a\u015bnie tam najlepiej wybra\u0107 si\u0119 ze sprz\u0119tem fotograficznym i podczas w\u0119dr\u00f3wek uchwyci\u0107 wyj\u0105tkowe chwile.