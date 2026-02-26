Zacz\u0105\u0142 \u015bpiewa\u0107 jako sze\u015bciolatek i od tamtej pory muzyka w\u0142a\u015bciwie go nie opuszcza. Filip, jedyny ch\u0142opak w wokalnej grupie niewielkiego o\u015brodka kultury w Szczercowie, marzy o studiach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach oraz wyst\u0119pach na najwi\u0119kszych scenach \u015bwiata. Jego historia pokazuje, \u017ce prawdziwy talent mo\u017ce narodzi\u0107 si\u0119 wsz\u0119dzie, je\u015bli tylko spotka na swojej drodze ludzi, kt\u00f3rzy pomog\u0105 mu go rozwin\u0105\u0107. Wideo mo\u017cna obejrze\u0107 poni\u017cej.