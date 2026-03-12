<p><span>Kim chc\u0119 zosta\u0107 w przysz\u0142o\u015bci? To pytanie zadaje sobie wielu m\u0142odych ludzi \u2013 cz\u0119sto ju\u017c na pocz\u0105tku edukacji, ale bywa, \u017ce tak\u017ce tu\u017c przed jej zako\u0144czeniem. Temat wyboru \u015bcie\u017cki kariery oraz mo\u017cliwo\u015bci, jakie oferuje wsp\u00f3\u0142czesny rynek pracy, pojawi\u0142 si\u0119 w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d. Punktem wyj\u015bcia by\u0142 odbywaj\u0105cy si\u0119 w Krakowie Festiwal Zawod\u00f3w \u2013 wydarzenie, podczas kt\u00f3rego uczniowie mog\u0105 z bliska przyjrze\u0107 si\u0119 r\u00f3\u017cnym profesjom i zobaczy\u0107, jak wygl\u0105da praca w wybranych bran\u017cach. Zobacz specjalne wideo!<\/span><\/p>