W programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d odkrywane s\u0105 atrakcje Dolnego \u015al\u0105ska. Jedn\u0105 z nich jest Jaskinia Nied\u017awiedzia \u2013 najd\u0142u\u017csza i jedna z najpi\u0119kniejszych jaski\u0144 w Sudetach. Zachwyca niezwyk\u0142ymi formami naciekowymi: stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnatami. Kolejn\u0105 atrakcj\u0105 jest Kopalnia Z\u0142ota w Z\u0142otym Stoku, gdzie opr\u00f3cz mo\u017cliwo\u015bci wydobycia drobinek z\u0142ota z piasku mo\u017cna podziwia\u0107 unikatowy, dziesi\u0119ciometrowy podziemny wodospad. Mi\u0142o\u015bnicy historii z pewno\u015bci\u0105 doceni\u0105 zwiedzanie podziemnego miasta Os\u00f3wka, pochodz\u0105cego z czas\u00f3w II wojny \u015bwiatowej. Ferie na Dolnym \u015al\u0105sku to tak\u017ce prawdziwa podr\u00f3\u017c kulinarna. Regionalnym specja\u0142em s\u0105 potrawy z karpia milickiego \u2013 szczeg\u00f3lnie bigos rybacki oraz pierogi.