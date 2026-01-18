\u201eSzklarska Por\u0119ba to nie tylko sporty zimowe, ale tak\u017ce wspania\u0142e miejsce dla rodzin z dzie\u0107mi\u201d \u2013 m\u00f3wi Marta Lipnicka ze Szklarskiej Por\u0119by, zapraszaj\u0105c do sp\u0119dzenia ferii zimowych w wojew\u00f3dztwie dolno\u015bl\u0105skim. W razie niekorzystnych warunk\u00f3w pogodowych na stoku lub dla tych, kt\u00f3rzy preferuj\u0105 mniej aktywny wypoczynek, miasto przygotowa\u0142o wycieczki z przewodnikiem. Prowadz\u0105 one po najciekawszych atrakcjach w obr\u0119bie miasta.