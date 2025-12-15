<p>Czy roczne lub dwuletnie dziecko powinno chodzi\u0107 do \u017c\u0142obka? Czy pobyt w nim wspiera rozw\u00f3j malucha, czy raczej mo\u017ce go emocjonalnie przeci\u0105\u017ca\u0107? Ten temat regularnie pojawia si\u0119 podczas rodzinnych spotka\u0144 oraz w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych. W studiu om\u00f3wiono trzy perspektywy: Lary Gessler \u2013 mamy dw\u00f3jki dzieci, Anny W\u0105sik \u2013 mamy p\u00f3\u0142torarocznej c\u00f3rki, oraz psycholo\u017cki dzieci\u0119cej Justyny Korzeniewskiej.<\/p>