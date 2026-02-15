Dolny \u015al\u0105sk zim\u0105 mo\u017cna poznawa\u0107 na wiele sposob\u00f3w \u2013 od barwnych podziemi dawnych wyrobisk po miejskie atrakcje Wroc\u0142awia. Kopalnia Uranu w Kletnie ods\u0142ania jedn\u0105 z najbardziej kolorowych sztolni w Polsce oraz kolekcj\u0119 minera\u0142\u00f3w, a podziemia \u015bw. Jana w Krobicy \u2013 r\u0119cznie kute korytarze i geologiczne skarby G\u00f3r Izerskich, kt\u00f3re pokazuj\u0105 mniej znane oblicze g\u00f3rniczej historii regionu. W samym Wroc\u0142awiu uwag\u0119 zwracaj\u0105 inicjatywy spo\u0142eczne, takie jak mobilny projekt HejtOff wspieraj\u0105cy m\u0142odzie\u017c w przeciwdzia\u0142aniu przemocy w sieci, a tak\u017ce ca\u0142oroczne propozycje sp\u0119dzania czasu \u2013 od zimowego lodowiska na rynku po ofert\u0119 wroc\u0142awskiego ZOO, \u0142\u0105cz\u0105c\u0105 kontakt ze zwierz\u0119tami z edukacj\u0105 o ochronie \u015brodowiska. Ta r\u00f3\u017cnorodno\u015b\u0107 miejsc i temat\u00f3w sprawia, \u017ce region pozostaje atrakcyjny do odkrywania r\u00f3wnie\u017c w ch\u0142odniejszych miesi\u0105cach.