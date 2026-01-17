Dolno\u015bl\u0105skie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej to serce zimowej aktywno\u015bci, gdzie profesjonalna infrastruktura spotyka si\u0119 z nieska\u017con\u0105 natur\u0105 G\u00f3r Izerskich. To w\u0142a\u015bnie tutaj Wojciech G\u0119stwa, do\u015bwiadczony sportowiec i marato\u0144czyk, przekonuje, \u017ce narty biegowe to jedna z najzdrowszych form zimowej aktywno\u015bci, dost\u0119pna niemal dla ka\u017cdego. Jako sport og\u00f3lnorozwojowy, bieg\u00f3wki buduj\u0105 niesamowit\u0105 wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 i rze\u017abi\u0105 sylwetk\u0119, anga\u017cuj\u0105c do pracy niemal wszystkie grupy mi\u0119\u015bniowe. Co kluczowe, w przeciwie\u0144stwie do klasycznego biegania po twardym asfalcie, narciarstwo biegowe minimalizuje ryzyko kontuzji i oszcz\u0119dza stawy, oferuj\u0105c przy tym unikaln\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyciszenia si\u0119 w\u015br\u00f3d za\u015bnie\u017conych las\u00f3w.