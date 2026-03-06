<p>Wsp\u00f3\u0142czesny rynek pracy przechodzi rewolucj\u0119, a wraz z nim zmienia si\u0119 definicja sukcesu. Czy era szefa oczekuj\u0105cego bezwzgl\u0119dnego pos\u0142usze\u0144stwa i pracy po godzinach bezpowrotnie min\u0119\u0142a? W najnowszym reporta\u017cu dla \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d Dominika Matuszak bierze pod lup\u0119 portret lidera nowej generacji. To ju\u017c nie tylko osoba \u201enad\u201d pracownikiem, ale partner, kt\u00f3ry stawia na warto\u015bci \u2013 zar\u00f3wno przy biurku, jak i w codziennym \u017cyciu. \u201eZ niewolnika nie ma pracownika\u201d \u2013 to has\u0142o wybrzmiewa dzi\u015b mocniej ni\u017c kiedykolwiek. Jak zauwa\u017ca ekonomistka Dominika Bettman, prawdziwe przyw\u00f3dztwo nie polega na wymuszaniu i \u017c\u0105daniach, lecz na kreowaniu przestrzeni do wzrostu.<\/p>