Czarna G\u00f3ra na Dolnym \u015al\u0105sku pozostaje idealnym miejscem dla mi\u0142o\u015bnik\u00f3w narciarstwa. Sprzyjaj\u0105ce warunki pogodowe, dobrze przygotowane trasy oraz malownicze g\u00f3rskie krajobrazy tworz\u0105 doskona\u0142e t\u0142o do aktywnego wypoczynku. Stoki dostosowane s\u0105 do r\u00f3\u017cnych poziom\u00f3w umiej\u0119tno\u015bci \u2013 od tras dla dzieci, przez pocz\u0105tkuj\u0105cych, a\u017c po zaawansowanych narciarzy. Nie brakuje r\u00f3wnie\u017c snowparku, kt\u00f3ry przyci\u0105ga najbardziej odwa\u017cnych i tych, kt\u00f3rzy chc\u0105 spr\u00f3bowa\u0107 swoich si\u0142 na przeszkodach. Czarna G\u00f3ra i jej okolice to jednak nie tylko \u015bnieg i sporty zimowe, ale tak\u017ce bogata historia, tajemnice, warsztaty oraz lokalne legendy. Jedn\u0105 z najbardziej znanych jest opowie\u015b\u0107 o Bia\u0142ej Damie, kt\u00f3ra w XV wieku zgin\u0119\u0142a podczas ataku husyt\u00f3w w Czarnej Wie\u017cy. Zachwyca tak\u017ce Pa\u0142ac w Kamie\u0144cu Z\u0105bkowickim, a mi\u0142o\u015bnik\u00f3w historii przyci\u0105gaj\u0105 m.in. warsztaty wybijania pami\u0105tkowego dukatu.