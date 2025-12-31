<p>W Katowicach mr\u00f3z trzyma, \u015bnieg skrzypi pod butami, a miasto i tak ma sw\u00f3j niepowtarzalny klimat. To w\u0142a\u015bnie tu bije serce G\u00f3rno\u015bl\u0105sko-Zag\u0142\u0119biowskiej Metropolii \u2013 jedynej takiej w Polsce. Po co powsta\u0142a? Jak m\u00f3wi Marcin Dworak, pe\u0142nomocnik ds. nowej mobilno\u015bci i rozwoju, s\u0105 rzeczy, kt\u00f3re nie lubi\u0105 granic: transport, czyste powietrze, edukacja czy gospodarka. Wi\u0119c kiedy miasta si\u0119 \u0142\u0105cz\u0105, wszystkim \u017cyje si\u0119 lepiej i wygodniej. <\/p>