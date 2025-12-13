<p>W miejscowo\u015bci Dobro\u0144 niedaleko \u0141odzi znajduj\u0105 si\u0119 miejsca oferuj\u0105ce wyj\u0105tkowe atrakcje. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 os\u00f3b odwiedza zoo w ciep\u0142e, letnie dni, jednak warto je zobaczy\u0107 tak\u017ce w ch\u0142odniejsze miesi\u0105ce. W parku zoologicznym w Dobroniu mo\u017cna spotka\u0107 renifery, czyli zimowe zwierz\u0119ta kojarz\u0105ce si\u0119 ze \u015bwi\u0119tami, kt\u00f3rymi opiekuj\u0105 si\u0119 elfie opiekunki. Niedaleko zoo znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c ogr\u00f3d iluminacji pe\u0142en \u015bwiec\u0105cych dekoracji i magicznych postaci, a motywem przewodnim atrakcji s\u0105 \u201ePodr\u00f3\u017ce pana Kleksa\u201d. Najlepiej odwiedzi\u0107 go po zmroku, aby poczu\u0107 niezwyk\u0142\u0105 atmosfer\u0119.<\/p>