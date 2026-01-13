17 lutego rozpocznie si\u0119 chi\u0144ski nowy rok, b\u0119d\u0105cy jednocze\u015bnie rokiem Ognistego Konia \u2013 jedna z najsilniejszych i najbardziej dynamicznych kombinacji w tamtejszym horoskopie. Astrolodzy m\u00f3wi\u0105 wprost: to czas przyspieszenia, radykalnych decyzji i braku p\u00f3\u0142\u015brodk\u00f3w. Energia, kt\u00f3ra nadchodzi, mo\u017ce przynie\u015b\u0107 spektakularne sukcesy, ale te\u017c konflikty i chaos \u2013 wszystko zale\u017cy od tego, czy uda nam si\u0119 za ni\u0105 nad\u0105\u017cy\u0107.