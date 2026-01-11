Zim\u0105 warto postawi\u0107 na relaks i\u2026 saunowanie. W Termach Gor\u0105cy Potok w Szaflarach mo\u017cna skorzysta\u0107 z saunowania indywidualnego lub wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w ceremonii prowadzonej przez saunamistrza wed\u0142ug okre\u015blonego scenariusza. Prowadz\u0105cy dobiera muzyk\u0119 oraz olejki eteryczne, tworz\u0105c sp\u00f3jn\u0105, odpr\u0119\u017caj\u0105c\u0105 sesj\u0119. Tego typu ceremonie s\u0105 szczeg\u00f3lnie polecane osobom, kt\u00f3re dopiero zaczynaj\u0105 swoj\u0105 przygod\u0119 z saun\u0105 i chc\u0105 zrobi\u0107 to w bezpieczny, komfortowy spos\u00f3b.