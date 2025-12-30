Sylwestrowa noc to czas rado\u015bci i zabawy, ale tak\u017ce moment, w kt\u00f3rym szczeg\u00f3lnie warto pomy\u015ble\u0107 o bezpiecznym powrocie do domu. Po zako\u0144czonych imprezach wiele os\u00f3b korzysta z transportu indywidualnego, kieruj\u0105c si\u0119 poczuciem komfortu i zaufania do kierowcy. Badania pokazuj\u0105, \u017ce dla kobiet bezpiecze\u0144stwo przejazdu jest jednym z kluczowych kryteri\u00f3w wyboru \u015brodka transportu. Coraz wi\u0119ksz\u0105 rol\u0119 odgrywaj\u0105 rozwi\u0105zania technologiczne, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 kontrolowa\u0107 przebieg podr\u00f3\u017cy i dzieli\u0107 si\u0119 nim z bliskimi. To w\u0142a\u015bnie one sprawiaj\u0105, \u017ce powr\u00f3t po hucznej nocy mo\u017ce by\u0107 spokojniejszy i bardziej przewidywalny.