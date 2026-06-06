Jak się poczuć bezpiecznie na drodze? Nowoczesne technologie pomagają kierowcom

Bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od doświadczenia kierowcy, ale także od odpowiednich nawyków i nowoczesnych technologii wspierających prowadzenie pojazdu. Ziemowit Pędziwiatr podczas relacji na żywo sprawdzał rozwiązania, które pomagają lepiej przygotować się do niebezpiecznych sytuacji i zwiększają bezpieczeństwo podczas codziennej jazdy. Widzowie programu „Pytanie na śniadanie” mogli zobaczyć m.in. symulator jazdy oraz poznać najważniejsze zasady, o których powinien pamiętać każdy kierowca.