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Jak się poczuć bezpiecznie na drodze? Nowoczesne technologie pomagają kierowcom

Dorota Szymborska
 06.06.2026, 13:10
Panorama Opola o zachodzie słońca z widoczną zabudową śródmieścia i górującą nad nią katedrą Podwyższenia Krzyża Świętego. Promienie słońca przebijają się między wieżami świątyni, nadając miastu ciepłe, złote barwy. W kadrze widoczne są historyczne kamienice, kościoły oraz gęsta miejska zabudowa otoczona zielenią.
Ziemowit Pędziwiatr zaprezentował prognozę pogody wprost z festiwalowego Opola. Fot. materiały prasowe

Bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od doświadczenia kierowcy, ale także od odpowiednich nawyków i nowoczesnych technologii wspierających prowadzenie pojazdu. Ziemowit Pędziwiatr podczas relacji na żywo sprawdzał rozwiązania, które pomagają lepiej przygotować się do niebezpiecznych sytuacji i zwiększają bezpieczeństwo podczas codziennej jazdy. Widzowie programu „Pytanie na śniadanie” mogli zobaczyć m.in. symulator jazdy oraz poznać najważniejsze zasady, o których powinien pamiętać każdy kierowca.