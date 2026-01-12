<p>Pierwsza na \u015bwiecie lalka Barbie w spektrum autyzmu to nie tylko nowa zabawka, ale symbol zmiany w my\u015bleniu o r\u00f3\u017cnorodno\u015bci. Dla jednych to wa\u017cny krok w stron\u0119 reprezentacji, dla innych narz\u0119dzie do rozmowy z dzie\u0107mi o tym, \u017ce ka\u017cdy mo\u017ce inaczej odbiera\u0107 \u015bwiat. O znaczeniu tej premiery, p\u00f3\u017anej diagnozie i potrzebie akceptacji m\u00f3wi\u0105 ambasadorka projektu <span style="background-color: rgb(247, 247, 247); color: rgb(54, 54, 54);">Red Lipstick Monster, czyli <\/span>Ewa Grzelakowska-Kostoglu, oraz psycholo\u017cki zajmuj\u0105ce si\u0119 wsparciem os\u00f3b w spektrum.<\/p>