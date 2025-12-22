Kupowanie prezent\u00f3w cz\u0119sto wi\u0105\u017ce si\u0119 z presj\u0105 \u2013 chcemy sprawi\u0107 rado\u015b\u0107, zaskoczy\u0107 i pokaza\u0107, \u017ce druga osoba jest dla nas wa\u017cna. W praktyce bywa jednak tak, \u017ce nawet najlepsze intencje nie wystarcz\u0105, je\u015bli zabraknie uwa\u017cno\u015bci i znajomo\u015bci potrzeb obdarowywanego. Zbyt pochopnie wybrany upominek mo\u017ce wywo\u0142a\u0107 niezr\u0119czno\u015b\u0107, a nawet popsu\u0107 \u015bwi\u0105teczny nastr\u00f3j. W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d rozmawiano o tym, dlaczego niekt\u00f3re podarunki lepiej omija\u0107 szerokim \u0142ukiem i jak unikn\u0105\u0107 prezentowych wpadek.