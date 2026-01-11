Odwiedziny w termach to nie tylko gest w stron\u0119 zdrowia, ale te\u017c okazja do dobrej zabawy. W Termach Gor\u0105cy Potok w Szaflarach na go\u015bci czekaj\u0105 liczne atrakcje, w tym popularne pool party. G\u00f3ralska muzyka na \u017cywo podgrzewa atmosfer\u0119, a odwiedzaj\u0105cy mog\u0105 ta\u0144czy\u0107 zar\u00f3wno w wodzie, jak i wok\u00f3\u0142 basenu. To propozycja dla tych, kt\u00f3rzy chc\u0105 po\u0142\u0105czy\u0107 relaks w ciep\u0142ej wodzie z energi\u0105 zimowego wydarzenia i poczu\u0107 klimat g\u00f3rskich term w bardziej rozrywkowym wydaniu.