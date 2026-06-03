Dwie pizze z salami, reklamacja po kilku minutach i zdjęcie, które na pierwszy rzut oka miało być dowodem. W „Pytaniu na śniadanie” właściciel pizzerii Mateusz Biedka, adwokatka Małgorzata Ochwat oraz ekspert ds. internetu i nowych technologii Wojciech Kardyś opowiedzieli o nietypowej próbie wyłudzenia pieniędzy z pomocą sztucznej inteligencji. Sprawa brzmi absurdalnie, ale pokazuje realny problem, z którym coraz częściej mogą mierzyć się przedsiębiorcy. Jak dokładnie wyglądała próba wyłudzenia i co zdradziło przerobione zdjęcie, przekonasz się, oglądając wideo poniżej.