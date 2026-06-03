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Zamówiła pizzę, po 10 minutach złożyła reklamację. Tak AI miało pomóc wyłudzić pieniądze

Agnieszka Żurek
 03.06.2026, 11:57
W studiu „Pytania na śniadanie” przy kanapie siedzą troje gości uczestniczących w rozmowie o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Jeden z uczestników prezentuje otwarte kartonowe pudełko podczas omawiania przykładu oszustwa. W tle widoczna jest roślinna aranżacja studia oraz kolorowe stoliki.
Mateusz Biedka opowiedział w „Pytaniu na śniadanie”, jak wyglądała próba wyłudzenia zwrotu pieniędzy za pizzę w jego restauracji. Fot. Waldemar Kompała/ TVP

Dwie pizze z salami, reklamacja po kilku minutach i zdjęcie, które na pierwszy rzut oka miało być dowodem. W „Pytaniu na śniadanie” właściciel pizzerii Mateusz Biedka, adwokatka Małgorzata Ochwat oraz ekspert ds. internetu i nowych technologii Wojciech Kardyś opowiedzieli o nietypowej próbie wyłudzenia pieniędzy z pomocą sztucznej inteligencji. Sprawa brzmi absurdalnie, ale pokazuje realny problem, z którym coraz częściej mogą mierzyć się przedsiębiorcy. Jak dokładnie wyglądała próba wyłudzenia i co zdradziło przerobione zdjęcie, przekonasz się, oglądając wideo poniżej.