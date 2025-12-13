\u201ePrzed ka\u017cdym skokiem patrzy\u0142em w d\u00f3\u0142 na Wis\u0142\u0119, \u017ceby z\u0142apa\u0107 spok\u00f3j\u201d \u2013 wspomina Adam Ma\u0142ysz, wracaj\u0105c do miejsca wa\u017cnego w jego sportowej drodze. Od tej osobistej refleksji zaczyna si\u0119 opowie\u015b\u0107 o Beskidach, prowadzona przez Anet\u0119 Legiersk\u0105-Bujok. Widzowie zagl\u0105daj\u0105 zar\u00f3wno do regionalnej kuchni, prezentowanej przez Mari\u0119 Pietruszk\u0119, jak i poznaj\u0105 atrakcje Szczyrku, o kt\u00f3rych opowiada Mateusz Kurowski, odkrywaj\u0105c r\u00f3\u017cnorodne oblicza regionu. To historia, kt\u00f3r\u0105 chce si\u0119 pozna\u0107 w ca\u0142o\u015bci.