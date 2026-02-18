<p>Sze\u015bcioletni Leon Oczkowski zachowa\u0142 zimn\u0105 krew w dramatycznej chwili i uratowa\u0142 swoj\u0105 mam\u0119. Gdy kobieta zacz\u0119\u0142a traci\u0107 przytomno\u015b\u0107, ch\u0142opiec nie spanikowa\u0142. Sprawdzi\u0142, czy oddycha, a nast\u0119pnie zadzwoni\u0142 pod numer alarmowy 112. Dzi\u0119ki jego szybkiej reakcji pomoc dotar\u0142a na czas. Historia ma\u0142ego bohatera poruszy\u0142a widz\u00f3w programu \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d i sta\u0142a si\u0119 przyk\u0142adem, jak wa\u017cna jest edukacja najm\u0142odszych w zakresie bezpiecze\u0144stwa.<\/p>