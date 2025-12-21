<p>Marta Manowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej i prowadz\u0105ca program\u00f3w \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d oraz \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d, opowiada o rodzinie, mi\u0142o\u015bci i samo\u015bwiadomo\u015bci. W szczerej rozmowie, kt\u00f3r\u0105 przeprowadzono w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d, zdradza, co daje jej poczucie szcz\u0119\u015bcia i dlaczego relacje s\u0105 dla niej fundamentem \u017cycia. A co m\u00f3wi o partnerze? Mo\u017cna by\u0107 zaskoczonym...<\/p>