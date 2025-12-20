Wsp\u00f3lne gotowanie u babci to powr\u00f3t do najwa\u017cniejszych \u015bwi\u0105tecznych tradycji. Aktorka Maria Nikli\u0144ska zaprosi\u0142a dw\u00f3ch szef\u00f3w kuchni, Micha\u0142a i Jakuba Budnik\u00f3w, by razem przygotowa\u0107 \u0142azanki z kiszon\u0105 kapust\u0105, w\u0119dzon\u0105 kie\u0142bas\u0105 i \u015bliwkami. Przy stole mieszaj\u0105 si\u0119 rodzinne wspomnienia, domowe smaki i rozmowy o wielopokoleniowych zwyczajach, kt\u00f3re od lat buduj\u0105 atmosfer\u0119 \u015bwi\u0105t.