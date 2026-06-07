Labirynt historii, fascynujące legendy i smaki zakorzenione w lokalnej tradycji – Żórawina ma wszystko, czego potrzeba do niezwykłej podróży po Dolnym Śląsku. To właśnie tutaj, jak podkreśla autor kryminałów Marek Krajewski, spotykają się trzy kultury, a według proboszcza miejscowej parafii, księdza Cezarego Chwilczyńskiego, wciąż czekają na odkrycie historie, które przez wieki obrastały legendą. O wyjątkowości tej miejscowości można przekonać się w programie „Górna półka smaku”. Zobacz wideo poniżej.