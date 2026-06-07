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To miejsce mogłoby stać się tłem kryminału. Marek Krajewski w Żórawinie

L.E.S.
 07.06.2026, 10:39
Marek Krajewski siedzi w jasnej marynarce i granatowej koszulce polo. Jest zwrócony bokiem, w stronę rozmówcy znajdującego się poza kadrem. W tle widoczne są jasna ściana budynku oraz fragment okna.
Marek Krajewski przekonuje, że Żórawina to prawdziwy labirynt dolnośląskiej historii. Fot. TVP

Labirynt historii, fascynujące legendy i smaki zakorzenione w lokalnej tradycji – Żórawina ma wszystko, czego potrzeba do niezwykłej podróży po Dolnym Śląsku. To właśnie tutaj, jak podkreśla autor kryminałów Marek Krajewski, spotykają się trzy kultury, a według proboszcza miejscowej parafii, księdza Cezarego Chwilczyńskiego, wciąż czekają na odkrycie historie, które przez wieki obrastały legendą. O wyjątkowości tej miejscowości można przekonać się w programie „Górna półka smaku”. Zobacz wideo poniżej.