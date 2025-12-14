Czy \u017c\u0142obek mo\u017ce by\u0107 wsparciem w rozwoju dziecka, czy bywa du\u017cym wyzwaniem dla malucha? Jak odnale\u017a\u0107 si\u0119 w \u015bwi\u0105tecznym zamieszaniu, gdy w domu pojawiaj\u0105 si\u0119 dodatkowe bod\u017ace i zmiany w codziennej rutynie? W poniedzia\u0142kowym wydaniu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d poruszone zostan\u0105 tak\u017ce praktyczne kwestie zwi\u0105zane z przygotowaniami do Wigilii. Program poprowadz\u0105 Ania Lewandowska i \u0141ukasz Kadziewicz.