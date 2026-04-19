W kuchni \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d pojawi\u0142a si\u0119 propozycja, kt\u00f3ra mo\u017ce zaskoczy\u0107 mi\u0142o\u015bnik\u00f3w klasycznych wrap\u00f3w. Tomasz Kr\u00f3likowski wraz z jednym z cz\u0142onk\u00f3w zespo\u0142u Poparzeni Kaw\u0105 Trzy, Jackiem Kretem, przygotowali tortill\u0119 w nietypowej ods\u0142onie. Zamiast tradycyjnego placka wykorzystali pieczone ziemniaki z dodatkiem sera, uzyskuj\u0105c chrupi\u0105c\u0105 baz\u0119. Ca\u0142o\u015b\u0107 wype\u0142nili aromatycznym farszem ze szpinaku, fety i podsma\u017conego boczku. Efekt to danie, kt\u00f3re \u0142\u0105czy prostot\u0119 z wyrazistym smakiem.