Bracia Budnik proponuj\u0105 makaron w zupe\u0142nie nowej ods\u0142onie \u2013 jako ma\u0142e, zapiekane gniazda spaghetti z mozzarell\u0105 i kie\u0142basiakiem. To danie nie tylko wygl\u0105da efektownie, ale \u015bwietnie sprawdza si\u0119 tak\u017ce na imprezach: jest \u0142atwe do podania, wygodne do zjedzenia na jeden k\u0119s i smakuje zar\u00f3wno na ciep\u0142o, jak i na zimno. Aromatyczny sos pomidorowy, ci\u0105gn\u0105ca si\u0119 mozzarella i chrupi\u0105ce brzegi makaronu sprawiaj\u0105, \u017ce znikaj\u0105 z talerza jako pierwsze.