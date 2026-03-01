<p>Chrupi\u0105ca sk\u00f3rka, intensywna marynata z nut\u0105 limonki, kolendry i przypraw, kt\u00f3re nadaj\u0105 mi\u0119su g\u0142\u0119bi i pikantno\u015bci. Pieczone udka po meksyka\u0144sku to propozycja dla tych, kt\u00f3rzy lubi\u0105 wyraziste smaki i aromatyczn\u0105 kuchni\u0119 z temperamentem. Dzi\u0119ki odpowiednio dobranej kompozycji przypraw mi\u0119so pozostaje soczyste, a ka\u017cda porcja ma w sobie przyjemne, rozgrzewaj\u0105ce akcenty. Sprawd\u017a, jak przygotowa\u0107 to danie.<\/p>