Nie ziemniaki i nie cukinia. Tomasz Królikowski zrobił placki z zielonego groszku

Paulina Gerasik
 17.05.2026, 12:19
Na szarym talerzu podano złociste placki z warzywami oraz sos w szklanym naczyniu. Obok znajdują się strąki groszku, zioła i kwiat cukinii.
Tomasz Królikowski w „Pytaniu na śniadanie” pokazał przepis na zielone placki, które sprawdzą się na śniadanie, obiad i kolację. Fot. Julia-Bogdanova/ Shutterstock

Tomasz Królikowski w „Pytaniu na śniadanie” zaprezentował nietypowy przepis na placki, które można podać zarówno na dobry początek dnia, jak i obiad czy kolację. Danie zwraca uwagę intensywnie zielonym kolorem, a jednocześnie jest proste w przygotowaniu i wyjątkowo sycące. Szef kuchni połączył delikatną słodycz groszku z wyrazistą fetą oraz świeżą miętą, tworząc oryginalne zestawienie smaków. Całość uzupełnił dodatkami inspirowanymi kuchnią śródziemnomorską – chorizo, szpinakiem i jajkami w koszulce. Zobacz efekt w poniższym wideo!