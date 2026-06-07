Kuchnia programu „Pytanie na śniadanie” zamieniła się w prawdziwie niedzielną polską kuchnię. Bracia Budnik od samego rana rozbijali mięso, przygotowując chrupiące sznycelki z indyka. W materiale wideo, który znajdziesz poniżej, pokazują, jak przyrządzić kotleciki marynowane wcześniej w maślance i podawane z lekką sałatką z kalarepy, rzodkiewki oraz koperku. Taki chłodny dodatek to tylko jedna z propozycji serwowania dania. Sznycelki świetnie smakują również w bardziej tradycyjnym wydaniu – z ziemniakami lub innymi ulubionymi dodatkami.