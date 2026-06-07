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Zapomnij o nudnym schabowym. Sznycelki z indyka w maślance wychodzą perfekcyjnie soczyste

Magdalena Brut
 07.06.2026, 10:52
Chrupiące sznycelki z indyka w maślance podane na jasnym talerzu z lekką sałatką z rzodkiewki i ziół. Danie udekorowano świeżymi ziołami i jadalnymi kwiatami, a w tle widoczne są składniki wykorzystane do przygotowania potrawy.
Chrupiące sznycle z indyka marynowane w maślance, podane z sałatką z kalarepy i rzodkiewki, to doskonała propozycja na letni obiad. Fot. TVP

Kuchnia programu „Pytanie na śniadanie” zamieniła się w prawdziwie niedzielną polską kuchnię. Bracia Budnik od samego rana rozbijali mięso, przygotowując chrupiące sznycelki z indyka. W materiale wideo, który znajdziesz poniżej, pokazują, jak przyrządzić kotleciki marynowane wcześniej w maślance i podawane z lekką sałatką z kalarepy, rzodkiewki oraz koperku. Taki chłodny dodatek to tylko jedna z propozycji serwowania dania. Sznycelki świetnie smakują również w bardziej tradycyjnym wydaniu – z ziemniakami lub innymi ulubionymi dodatkami.