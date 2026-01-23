Kiedy zima daje si\u0119 we znaki, a do wiosny wci\u0105\u017c daleko, na ratunek przychodzi kuchnia, kt\u00f3ra potrafi rozgrza\u0107 lepiej ni\u017c gruby sweter. Hiszpa\u0144ska wersja szakszuki to eksplozja pomidor\u00f3w, w\u0119dzonej papryki piment\u00f3n i jajek z p\u0142ynnym \u017c\u00f3\u0142tkiem. Do tego chrupi\u0105ca szynka serrano i odrobina jogurtu, kt\u00f3ry idealnie prze\u0142amuje smak. Ten przepis to ma\u0142a kulinarna podr\u00f3\u017c prosto na s\u0142oneczne po\u0142udnie.