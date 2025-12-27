<p>W kuchni programu \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d zrobi\u0142o si\u0119 naprawd\u0119 gor\u0105co! Gotowa\u0142 Nick Sinckler \u2013 ameryka\u0144ski wokalista od 18 lat zwi\u0105zany z Polsk\u0105 \u2013 wraz z duetem mistrz\u00f3w smaku, Micha\u0142em i Jakubem Budnikami. Trio przygotowa\u0142o energetyczne przek\u0105ski i dania sylwestrowe \u2013 zar\u00f3wno na ciep\u0142o, jak i na zimno. Wszystko powstawa\u0142o w rytmie dobrej muzyki: szybko, efektownie i oczywi\u015bcie pysznie. Na domow\u0105 imprez\u0119 panowie polecaj\u0105 mi\u0119dzynarodowe menu: finger foods na pietruszkowym pesto, aromatyczne quesadillas z kabanosami oraz kremowe macaroni and cheese z dodatkiem kie\u0142basy \u2013 idealne, by rozkr\u0119ci\u0107 ka\u017cd\u0105 zabaw\u0119.<\/p>