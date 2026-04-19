Masz ochot\u0119 na obiad z nut\u0105 egzotyki? Tomasz Kr\u00f3likowski i Jacek Kret pokazali, jak po\u0142\u0105czy\u0107 klasyczne skrzyde\u0142ka z tropikalnymi akcentami. Mi\u0119so marynowane w czosnku, miodzie i sosie sojowym po upieczeniu staje si\u0119 soczyste i pe\u0142ne aromatu. Obok pojawia si\u0119 ry\u017c basmati wymieszany z karmelizowanym ananasem, kt\u00f3ry wprowadza przyjemn\u0105 s\u0142odycz. Ca\u0142o\u015b\u0107 uzupe\u0142niaj\u0105 limonka i \u015bwie\u017ca kolendra, nadaj\u0105ce daniu \u015bwie\u017co\u015bci i lekko\u015bci.