<p>Sa\u0142atka jajeczna z zielonym groszkiem to propozycja na Wielkanoc, kt\u00f3ra mo\u017ce z powodzeniem zast\u0105pi\u0107 tradycyjn\u0105 jarzynow\u0105. Przepis zaprezentowany w kuchni <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/pytanie-na-sniadanie-odcinki,2542729" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201ePytania na \u015bniadanie\u201d<\/strong><\/a> przez szefa kuchni Lorka Zediu i ekspertk\u0119 kulinarn\u0105 Ma\u0142gorzat\u0119 Janeczek stawia na prostot\u0119 oraz wyrazisty smak. Danie bazuje na \u0142atwo dost\u0119pnych sk\u0142adnikach i szybkim przygotowaniu, co czyni je praktycznym wyborem na \u015bwi\u0105teczny st\u00f3\u0142. Po\u0142\u0105czenie jajek, kiszonych og\u00f3rk\u00f3w i groszku tworzy \u015bwie\u017c\u0105, lekko kwa\u015bn\u0105 kompozycj\u0119. Ca\u0142o\u015b\u0107 dope\u0142nia kremowy sos na bazie majonezu, jogurtu i musztardy.<\/p>