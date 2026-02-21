Kiedy za oknem wci\u0105\u017c czu\u0107 zim\u0119, najlepszym sposobem na popraw\u0119 nastroju okazuje si\u0119 talerz ciep\u0142ego, aromatycznego comfort food. Zielone ravioli z w\u0119dzonym twarogiem i mas\u0142em sza\u0142wiowym to danie, kt\u00f3re rozgrzewa ju\u017c od pierwszego k\u0119sa i przenosi my\u015blami prosto do s\u0142onecznej Italii. Delikatne ciasto, wyrazisty farsz i ma\u015blany sos tworz\u0105 po\u0142\u0105czenie, obok kt\u00f3rego trudno przej\u015b\u0107 oboj\u0119tnie.