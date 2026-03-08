Delikatne zielone szparagi otulone aromatyczn\u0105 szynk\u0105 i podane z aksamitnym sosem holenderskim to prosta, a jednocze\u015bnie elegancka propozycja na wiosenny posi\u0142ek. Po kr\u00f3tkim zapieczeniu w piekarniku szynka staje si\u0119 przyjemnie chrupi\u0105ca, a warzywa zachowuj\u0105 swoj\u0105 soczysto\u015b\u0107. Ca\u0142o\u015b\u0107 uzupe\u0142nia \u015bwie\u017ca salsa z rzodkiewki oraz pomidorki koktajlowe, kt\u00f3re dodaj\u0105 daniu koloru i lekko\u015bci. Obejrzyj wideo poni\u017cej.