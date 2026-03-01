<p>Suflet salzburski zachwyca lekko\u015bci\u0105 i delikatn\u0105 s\u0142odycz\u0105, cho\u0107 powstaje z kilku prostych sk\u0142adnik\u00f3w. Baz\u0105 jest piana z ubitych bia\u0142ek po\u0142\u0105czona z odrobin\u0105 m\u0105ki, \u017c\u00f3\u0142tkami i sk\u00f3rk\u0105 cytrusow\u0105, dzi\u0119ki czemu po upieczeniu pozostaje mi\u0119kki i puszysty. Najlepiej podawa\u0107 go od razu, jeszcze gor\u0105cego, opr\u00f3szonego cukrem pudrem i z dodatkiem \u015bwie\u017cych malin lub sosem czekoladowym \u2013 wtedy robi najwi\u0119ksze wra\u017cenie.<\/p><p><\/p>